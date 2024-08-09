В Донецкой области меняют продолжительность комендантского часа

Ситуация в Донецкой области

Напомним, российские войска не оставляют попыток захватить всю территорию Донецкой области. Именно здесь оккупанты сосредоточивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. В частности, речь идет о Покровском направлении.

К тому же Донецкая область постоянно находится под вражескими обстрелами.

Ранее было принято решение о принудительной эвакуации детей из четырех общин в Донецкой области. Оно касалось 744 детей с их семьями.

Сегодня, 9 августа, из-за ситуации в области безопасности, правительство приняло решение о принудительной эвакуации детей еще из трех населенных пунктов Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.