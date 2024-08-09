В Донецкой области меняют продолжительность комендантского часа

В Донецкой области с 12 августа меняют продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
По его словам, в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:
Длинный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.
Напомним, российские войска не оставляют попыток захватить всю территорию Донецкой области. Именно здесь оккупанты сосредоточивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. В частности, речь идет о Покровском направлении.
К тому же Донецкая область постоянно находится под вражескими обстрелами.
Ранее было принято решение о принудительной эвакуации детей из четырех общин в Донецкой области. Оно касалось 744 детей с их семьями.
Сегодня, 9 августа, из-за ситуации в области безопасности, правительство приняло решение о принудительной эвакуации детей еще из трех населенных пунктов Донецкой области.
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