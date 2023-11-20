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У Донецькій області затримали контрактників ЗСУ, які торгували "трофейною" зброєю росіян

Фото: СБУ затримала контрактників ЗСУ, які торгували "трофейною" зброєю росіян (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки країни затримала у Донецькій області двох контрактників ЗСУ, які намагалися підпільно продати криміналітету "трофейну" російську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, серед вилученого у зловмисників - понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва.

Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12.

Як встановило розслідування, затриманими виявились двоє контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які були відряджені у Донецьку область. Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів вони облаштували схрон на території приватного домоволодіння.

 

Фото: СБУ затримала контрактників ЗСУ, які торгували "трофейною" зброєю росіян (ssu.gov.ua)

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

 

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому Кіровоградської області викрили ділка, який планував нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.

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Служба безпеки УкраїниДонецька область