В Донецькій області закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години

"Ситуація в енергосистемі України контрольована, дефіциту електроенергії не спостерігається, планових відключень в області не передбачається. Перебої в електропостачанні відбуваються внаслідок ворожих обстрілів", - заявив Філашкін.

Голова ОВА закликав зменшити навантаження на енергосистему в пікові години споживання:

з 10:00 до 12:00;

з 17:00 до 19:00 години.

Він додав, що зменшення навантаження дозволить легше балансувати енергосистему.

Ситуація зі світлом в Україні

Внаслідок російських терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі України, графіки відключень діють лише у Харківській області. Водночас обмеження можуть застосувати в Одеській, а також Хмельницькій областях.

У тому ж числі, сьогодні, 28 березня, через російські удари по критичній інфраструктурі відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.

25 березня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Україні через удари росіян було пошкоджено 50% генеруючих потужностей. Наразі вони не працюють.