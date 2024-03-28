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В Донецькій області закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години

Фото: в Донецькій області закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Планові відключення в Донецькій області не передбачаються, втім цивільним необхідно зменшити навантаження на енергосистему в пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

"Ситуація в енергосистемі України контрольована, дефіциту електроенергії не спостерігається, планових відключень в області не передбачається. Перебої в електропостачанні відбуваються внаслідок ворожих обстрілів", - заявив Філашкін. 

Голова ОВА закликав зменшити навантаження на енергосистему в пікові години споживання: 

  • з 10:00 до 12:00;
  • з 17:00 до 19:00 години. 

Він додав, що зменшення навантаження дозволить легше балансувати енергосистему. 

Ситуація зі світлом в Україні 

Внаслідок російських терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі України, графіки відключень діють лише у Харківській області. Водночас обмеження можуть застосувати в Одеській, а також Хмельницькій областях. 

У тому ж числі, сьогодні, 28 березня, через російські удари по критичній інфраструктурі відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів

25 березня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Україні через удари росіян було пошкоджено 50% генеруючих потужностей. Наразі вони не працюють.

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Донецька область