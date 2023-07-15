В Донецькій області внаслідок російських ударів загинув цивільний, - ОВА

Вчора, 14 липня, внаслідок російських ударів по селу Нескучне Донецької області, загинув один з цивільних.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Росія вбиває цивільних! За 14 липня вдалося встановити інформацію щодо 1 цивільного, убитого росіянами, - у Нескучному", - пише Кириленко. Фото: в Донецькій області внаслідок російських ударів загинув цивільний (t.me/pavlokyrylenko_donoda) Зокрема голова Донецької ОВА додав, що наразі через окупацію неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Ситуація в Донецькій області Російські окупанти щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.