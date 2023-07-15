В Донецкой области в результате российских ударов погиб гражданский, - ОВА
Вчера, 14 июля, в результате российских ударов по селу Нескучное Донецкой области, погиб один из гражданских.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Россия убивает гражданских! За 14 июля удалось установить информацию по 1 гражданскому, убитому россиянами, - в Нескучном", - пишет Кириленко.
Фото: в Донецкой области в результате российских ударов погиб граждански (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
В частности, глава Донецкой ОВА добавил, что в настоящее время из-за оккупации невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ситуация в Донецкой области
Российские оккупанты ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.
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