ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Донецькій області внаслідок обстрілів загинула жінка, багато поранених

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 11:29
В Донецькій області внаслідок обстрілів загинула жінка, багато поранених Фото: в Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів загинула жінка, багато поранених ()
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби, 6 березня, внаслідок масовано обстрілу мінометами й артилерією, в Донецькій області загинула 85-річна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Під час масованого обстрілу російські окупанти били по:

  • місту Часів Яр;
  • місту Костянтинівка;
  • селу Максимільянівка Покровського району;
  • селу Шахтарське й Золота Нива Волноваського району.


"Снаряди військ країни-агресора влучили у приватні будинки, господарські споруди й автомобілі. Загинула 85-річна жінка, ще восьмеро громадян – двоє жінок і шестеро чоловіків отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - пише пресслужба.

Усі поранені були госпіталізовані.

Фото: в Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів загинула жінка, багато поранених (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з ранковим повідомленням очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, спочатку було відомо про сімох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади