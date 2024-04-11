В Донецькій області військові за допомогою дрона ліквідували два танки РФ та групу окупантів

Українські військові в Донецькій області за допомогою дрону завдали відчутних втрат противнику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
"Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку", - повідомили військові.
Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:
Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян - поранено.
"Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено", - сказав командир групи "Вікінг".
Нагадаємо, 10 квітня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на фронті за добу відбулося 83 бойових зіткнення.
Також зазначалося, що найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.
Додамо також, що за даними військового командування, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже становить близько 450 080 солдатів.
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