В Донецькій області військові за допомогою дрона ліквідували два танки РФ та групу окупантів

Ситуація на фронті

Нагадаємо, 10 квітня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на фронті за добу відбулося 83 бойових зіткнення.

Також зазначалося, що найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

Додамо також, що за даними військового командування, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже становить близько 450 080 солдатів.

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