UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Донецькій області військові за допомогою дрона ліквідували два танки РФ та групу окупантів

Фото: військові знищили окупантів в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові в Донецькій області за допомогою дрону завдали відчутних втрат противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку", - повідомили військові.

Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:

  • танк Т-90; 
  • танк Т-72; 
  • дві автівки. 

Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян -  поранено

 

"Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено", - сказав командир групи "Вікінг".

 

Ситуація на фронті

Нагадаємо, 10 квітня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на фронті за добу відбулося 83 бойових зіткнення.

Також зазначалося, що найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

Додамо також, що за даними військового командування, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже становить близько 450 080 солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти