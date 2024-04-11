В Донецкой области военные с помощью дрона ликвидировали два танка РФ и группу оккупантов

Украинские военные в Донецкой области с помощью дрона нанесли ощутимые потери противнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
"Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении", - сообщили военные.
Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:
Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян - ранены.
"Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено", - сказал командир группы "Викинг".
Напомним, 10 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на фронте за сутки произошло 83 боевых столкновения.
Также отмечалось, что больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.
По данным военного командования, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину уже составляет около 450 080 солдат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.