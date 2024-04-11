В Донецкой области военные с помощью дрона ликвидировали два танка РФ и группу оккупантов

Ситуация на фронте

Напомним, 10 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на фронте за сутки произошло 83 боевых столкновения.

Также отмечалось, что больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

По данным военного командования, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину уже составляет около 450 080 солдат.

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