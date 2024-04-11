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В Донецькій області військові за допомогою дрона ліквідували два танки РФ та групу окупантів

Україна, Четвер 11 квітня 2024 17:28
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В Донецькій області військові за допомогою дрона ліквідували два танки РФ та групу окупантів Фото: військові знищили окупантів в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові в Донецькій області за допомогою дрону завдали відчутних втрат противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку", - повідомили військові.

Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:

  • танк Т-90;
  • танк Т-72;
  • дві автівки.

Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян - поранено.

"Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено", - сказав командир групи "Вікінг".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, 10 квітня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на фронті за добу відбулося 83 бойових зіткнення.

Також зазначалося, що найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

Додамо також, що за даними військового командування, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже становить близько 450 080 солдатів.

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Донецька область Війна Росії проти України Окупанти
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