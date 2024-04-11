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В Донецкой области военные с помощью дрона ликвидировали два танка РФ и группу оккупантов

Украина, Четверг 11 апреля 2024 17:28
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В Донецкой области военные с помощью дрона ликвидировали два танка РФ и группу оккупантов Фото: военные уничтожили окупантов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные в Донецкой области с помощью дрона нанесли ощутимые потери противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении", - сообщили военные.

Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:

  • танк Т-90;
  • танк Т-72;
  • два автомобиля.

Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян - ранены.

"Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено", - сказал командир группы "Викинг".

Ситуация на фронте

Напомним, 10 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на фронте за сутки произошло 83 боевых столкновения.

Также отмечалось, что больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

По данным военного командования, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину уже составляет около 450 080 солдат.

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Донецкая область Война России против Украины Оккупанты
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