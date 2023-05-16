У Донецькій області виявили колаборантів, двох з них помістили під домашній арешт

Правоохоронці виявили трьох жителів Донецької області, які активно підтримували дії окупантів. Двох з них помістили під домашній арешт, третій перебуває в захопленому Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Маріуполь
"У березні 2022 року мешканець м. Маріуполя створив у забороненій в Україні соцмережі сторінку для інформаційної підтримки окупантів", - йдеться у повідомленні.
Позиціонуючи себе так званим військовим "кореспондентом", фейковий журналіст безпідставно звинувачує Збройні сили України в обстрілах Донецької області.
У своїх "статтях" та "інтерв’ю" підконтрольним РФ ЗМІ "військкор" розповідає про "подвиги" незаконних збройних формувань. За вірне служіння окупантам йому надали звання "заслуженого журналіста "ДНР".
Покровськ
Мешканка Покровська у квітні та жовтні минулого року публіковала у соцмережах інформацію, яку вона брала із з проросійських інтернет-ресурсів. Особливу увагу приділяла дописам кремлівських пропагандистів та протоієрея РПЦ, відомого своїми українофобськими "проповідями".
Миколаївка
Мешканець м. Миколаївки Краматорського району виправдовував злочини російських окупантів. Він розміщував у ще одній проросійській соцмережі матеріали з прославленням осіб, які вбивали українців. Також поширював висловлювання інших осіб на підтримку держави-агресора.
"Зокрема, захоплювався вигаданими подвигами "вагнерівців" і публікував історії "безсмертних героїв "Новоросії". До того ж поширював висловлювання адептів РФ, які порівнювали її напад на Україну з "визволенням Сталінграду", - пояснили у прокуратурі.
Правоохоронці оголосили підозри у колабораційній діяльності та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України цим особам. Так званого "журналіста" оголошено у розшук, а двоє інших підозрюваних перебувають під домашнім арештом та їм заборонено користуватись російськими соціальними мережами.
Нагадаємо, що СБУ затримала у Запоріжжі колишнього міліціонера-корупціонера, який хотів приєднатися до лав "вагнерівців" та воювати проти України.
Жителя Луганської області, який добровільно приєднався до складу "народної міліції "ЛНР", засудили до восьми років ув'язнення.
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