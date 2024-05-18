В Донецькій області винесли вирок екс-нардепу через російський псевдо-референдум
Колишній народний депутат і керівник "парламенту" угруповання "ДНР" Володимир Бідьовка отримав рішенням суду в Донецькій області заочно термін ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Як було встановлено судом, у вересні 2022 року житель Донецька Бідьовка, будучи так званим головою "народної ради" угруповання "ДНР", скликав та провів позачергове засідання органу окупаційної "влади".
В прокуратурі додали, що під час заходу винесено на розгляд та прийнято псевдозакон про проведення "референдуму ДНР з питання входження до складу РФ на правах суб'єкта".
"Участь у процедурі, яка суперечила українському законодавству, взяв і "депутат" з м. Макіївки. Дії "посадовців" призвели до проведення у квазіреспубліці фейкового волевиявлення. Воно відбувалось під тиском, "комісія" не дотримувалася таємниці голосування, а озброєні автоматами силовики змушували громадян обирати "правильний варіант" в бюлетенях", - розповіли в ОПУ.
Заочні вироки пояснюються тим, що обидва засуджені перебувають у розшуку.
Так, в суді було доведено провину двох чоловіків у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Їх заочно засуджено до 12 й 15 років за ґратами з конфіскацією майна.
Довідка: Володимир Бідьовка раніше був нардепом VII скликання від Комуністичної партії України (2012 - 2014 роки), проте долучився до проросійських сепаратистів, і пізніше, з 19 листопада 2018 року, став керівником "народної ради" терористичного угруповання "ДНР".
Разом з іншими колаборантами, він внесений, зокрема, до санкційного списку ЄС, введеного ще наприкінці 2018 року щодо організаторів "виборів" на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що суд заочно присудив 14 років позбавлення волі "першому заступнику міністра оборони" угруповання "ДНР" Сергію Дубінському з позивним "Хмурий" за участь в терористичній організації та веденні агресивної війни проти України.
До слова, цьому офіцеру ЗС РФ за причетність до збиття Boeing-777 рейсу MH17 в липні 2014 року Окружний суд Гааги минулої осені засудив до довічного ув'язнення.
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