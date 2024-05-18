В Донецкой области вынесли приговор экс-нардепу из-за российского псевдо-референдума

Бывший народный депутат и руководитель "парламента" группировки "ДНР" Владимир Бидевка получил решением суда в Донецкой области заочно срок заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Как было установлено судом, в сентябре 2022 года житель Донецка Бедевка, являясь так называемым председателем "народного совета" группировки "ДНР", созвал и провел внеочередное заседание органа оккупационной "власти".

В прокуратуре добавили, что во время мероприятия вынесен на рассмотрение и принят псевдозакон о проведении "референдума ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта".

"Участие в процедуре, противоречащей украинскому законодательству, принял и "депутат" из г. Макеевки. Действия "чиновников" привели к проведению в квазиреспублике фейкового волеизъявления. Оно происходило под давлением, "комиссия" не придерживалась тайны голосования, а вооруженные автоматами граждан выбирать "правильный вариант" в бюллетенях", - рассказали в ОПУ.

Заочные приговоры объясняются тем, что оба осужденных находятся в розыске.

Так, в суде была доказана вина двух мужчин в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Они заочно приговорены к 12 и 15 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Справка: Владимир Бидевка ранее был нардепом VII созыва от Коммунистической партии Украины (2012 - 2014 годы), однако присоединился к пророссийским сепаратистам, и позже, с 19 ноября 2018 года, стал руководителем "народного совета" террористической группировки "ДНР".

Вместе с другими коллаборантами, он внесен, в частности, в санкционный список ЕС, введенный еще в конце 2018 года в отношении организаторов "выборов" на Донбассе.