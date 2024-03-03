В Донецькій області від ударів РФ сьогодні постраждало 6 людей (фото)

Російські окупанти обстріляли Донецьку область. В результаті ворожих ударів було поранено шістьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України та Донецьку ОВА.
За даними правоохоронців, уночі ворог вдарив по Мирнограду чотирма ракетами "С-300". В результаті цього травми отримали троє місцевих жителів:
Уранці ж окупанти атакували Покровськ. Тут правоохоронці повідомили про трьох поранених людей.
Фото: росіяни обстріляли Донецьку область ( t.me/mvs_ukraine)
Наразі поліцейські задокументували понад 60 руйнувань. За даними ОВА, шкоди зазнали:
"1800 абонентів наразі лишаються без газу", - заявили в адміністрації.
Нагадаємо, ми писали, що вранці росіяни масовано обстріляли Покровськ ракетами.
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