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В Донецькій області від ударів РФ сьогодні постраждало 6 людей (фото)

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область ( t.me/mvs_ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти обстріляли Донецьку область. В результаті ворожих ударів було поранено шістьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України та Донецьку ОВА.

За даними правоохоронців, уночі ворог вдарив по Мирнограду чотирма ракетами "С-300". В результаті цього травми отримали троє місцевих жителів:

  • жінки 33 та 50 років,
  • 37-річний чоловік. 

Уранці ж окупанти атакували Покровськ. Тут правоохоронці повідомили про трьох поранених людей. 

 

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область ( t.me/mvs_ukraine)

Наразі поліцейські задокументували понад 60 руйнувань. За даними ОВА, шкоди зазнали:

  • 14 багатоповерхівок,
  • 4 приватні будинки,
  • 2 заклади освіти,
  • газогін,

"1800 абонентів наразі лишаються без газу", - заявили в адміністрації.

Нагадаємо, ми писали, що вранці росіяни масовано обстріляли Покровськ ракетами.

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ДонецькокупантиВійна Росії проти України