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В Донецкой области от ударов РФ сегодня пострадали 6 человек (фото)

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате вражеских ударов были ранены шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины и Донецкую ОВА.

По данным правоохранителей, ночью враг ударил по Мирнограду четырьмя ракетами "С-300". В результате травмы получили трое местных жителей:

  • женщины 33 и 50 лет,
  • 37-летний мужчина.

Утром же оккупанты атаковали Покровск. Здесь правоохранители сообщили о трех раненых людях.

 

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (t.me/mvs_ukraine)

Сейчас полицейские задокументировали более 60 разрушений. По данным ОВА, ущерб понесли:

  • 14 многоэтажек,
  • 4 частных дома,
  • 2 учебных заведения,
  • газопровод,

"1800 абонентов пока остаются без газа", - заявили в администрации.

Напомним, мы писали, что утром россияне массированно обстреляли Покровскими ракетами.

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ДонецкокупантиВойна России против Украины