В Донецкой области три человека подорвались на минах: есть погибшие
В Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах. Это случилось на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области.
"В результате подрыва на вражеских минах в последние дни пострадали трое жителей деоккупированных населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что двое из них не выжили. Правоохранители призвали людей избегать посещения лесополос, районов, где велись активные боевые действия и т.д.
"Разминирование продолжается, обо всех опасных местах, обнаружении боеприпасов - сообщайте нам", - добавили в полиции.
Напомним, что в понедельник, 12 декабря, в Донецкой области трое спасателей подорвались во время разминирования. От полученных травм все трое погибли.
В селе Архангельское в Херсонской области электрик подорвался на российской мине. Мужчина получил тяжелые травмы.
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