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В Донецкой области три человека подорвались на минах: есть погибшие

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Донецкая область, Суббота 21 января 2023 17:56
В Донецкой области три человека подорвались на минах: есть погибшие Фото: В Донецкой области три человека подорвались на минах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах. Это случилось на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области.

"В результате подрыва на вражеских минах в последние дни пострадали трое жителей деоккупированных населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что двое из них не выжили. Правоохранители призвали людей избегать посещения лесополос, районов, где велись активные боевые действия и т.д.

"Разминирование продолжается, обо всех опасных местах, обнаружении боеприпасов - сообщайте нам", - добавили в полиции.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, в Донецкой области трое спасателей подорвались во время разминирования. От полученных травм все трое погибли.

В селе Архангельское в Херсонской области электрик подорвался на российской мине. Мужчина получил тяжелые травмы.

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