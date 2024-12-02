У Донецькій області СБУ викрила пенсіонерку, яка передавала окупантам дані про позиції ЗСУ

Відомо, що жінка мешкала у Лимані. Зазначається, що окрім збору та передачі російської розвідці даних про позиції ЗСУ, вона чекала на окупацію міста російськими військами.

Також повідомляється, що агентка ГРУ обходила прифронтові райони, фіксуючи розташування укріплень та вогневих позицій українських захисників. Окрім цього, вона передавала дані про наслідки російських обстрілів, допомагаючи агресору в плануванні наступу на Донецьку область.

Співробітники СБУ зазначили, що російські спецслужби завербували жінку через її знайомих у РФ. Для передачі даних вона використовувала бойовика окупаційних угруповань як зв’язкового.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ оголосили їй підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (за статтею 111 ч. 2 Кримінального кодексу України). Відомо, що жінці може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Фото: затримання 67-річної мешканки Лиману (t.me SBUkr)

Нагадаємо, що нещодавно в Україні засудили шпигуна російської розвідки, який наводив ракети на оборонні заводи Харкова. За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої фармкомпанії. Суд призначив йому 15 років ув'язнення.