В Донецкой области СБУ разоблачила пенсионерку, которая передавала оккупантам данные о позициях ВСУ

Известно, что женщина проживала в Лимане. Отмечается, что кроме сбора и передачи российской разведке данных о позициях ВСУ, она ожидала оккупацию города российскими войсками.

Также сообщается, что агент ГРУ обходил прифронтовые районы, фиксируя расположение укреплений и огневых позиций украинских защитников. Кроме того, она передавала данные о последствиях российских обстрелов, помогая агрессору в планировании наступления на Донецкую область.

Сотрудники СБУ отметили, что российские спецслужбы завербовали женщину из-за ее знакомых в РФ. Для передачи данных она использовала боевика оккупационных группировок в качестве связной.

Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон с поличным с врагом.

Следователи СБУ объявили ей подозрение в государственной измене в условиях военного положения (по статье 111 ч. 2 Уголовного кодекса Украины). Известно, что женщине может угрожать пожизненное заключение с конфискацией имущества.





Фото: задержание 67-летней жительницы Лимана (t.me SBUkr)

Напомним, что недавно в Украине осудили шпиона российской разведки, приводившего ракеты на оборонные заводы Харькова. По материалам следствия, вражеским приспешником оказался работник местной фармкомпании. Суд назначил ему 15 лет заключения.