UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Донецькій області розширили зону примусової евакуації: список населених пунктів

Фото: у Донецькій області розширили зону примусової евакуації (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Донецькій області примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми зі ще 14 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб розпочинають з:

Білозерської громади:

  • міста Бiлозерське;
  • села Благодать;
  • села Бокове;
  • села Веселе Поле;
  • села Весна;
  • села Мирове;
  • села Нововодяне

Добропільської громади:

  • селища Свягогорiвка;
  • села Вiкторiвка;
  • села Bipiвка;
  • села Копанi;
  • села Нововiкторiвка;
  • села Новоукраїнка;
  • села Степи.

Зазначається, що відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.

Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей. 

Глава ОВА дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. 

"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку", - наголосив Філашкін.

Евакуація в Донецькій області

Нагадаємо, лише наприкінці липня місцева влада на Донеччині вирішила розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення безпекової ситуації.

Зокрема, евакуацію оголосили в місті Добропілля, а також низці населених пунктів. Тоді там перебувало понад 900 дітей.

Напочатку серпня у Донецькій області розширили примусову евакуацію ще на 19 населених пунктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьЕвакуаціяВійна в Україні