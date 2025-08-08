У Донецькій області розширили примусову евакуацію на 19 населених пунктів

У Донецькій області сім'ї з дітьми примусово евакуюватимуть зі ще 19 пунктів Лиманської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.
За його словами, примусову евакуацію починають із:
Рішення про евакуацію ухвалили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.
Філашкін уточнив, що станом на зараз у цих населених пунктах перебувають 109 дітей.
Провести евакуацію доручили керівникам структурних підрозділів ОВА в координації з правоохоронцями. Також вони повинні будуть забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.
Нагадаємо, лише наприкінці липня місцева влада на Донеччині вирішила розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми.
Зокрема, евакуацію оголосили в місті Добропілля, а також низці населених пунктів. Загалом там перебуває понад 900 дітей.