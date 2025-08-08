У Донецькій області розширили примусову евакуацію на 19 населених пунктів

За його словами, примусову евакуацію починають із:

селища Ярова;

села Брусівка;

села Вовчий Яр;

села Дерилове;

села Діброва;

села Закітне;

села Каленики;

села Коровій Яр;

села Крива Лука;

села Кримки;

села Лозове;

села Озерне;

села Олександрівка;

села Середнє;

села Соснове;

села Старий Караван;

села Рубці;

села Щурове;

села Яцьківка.

Фото: населені пункти, де оголосили евакуацію, на карті (натисніть, щоб збільшити)

Рішення про евакуацію ухвалили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

Філашкін уточнив, що станом на зараз у цих населених пунктах перебувають 109 дітей.

Провести евакуацію доручили керівникам структурних підрозділів ОВА в координації з правоохоронцями. Також вони повинні будуть забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.