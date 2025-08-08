UA

Дональд Трамп Війна в Україні

У Донецькій області розширили примусову евакуацію на 19 населених пунктів

Ілюстративне фото: сім'ї з дітьми евакуюють із 19 населених пунктів Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Донецькій області сім'ї з дітьми примусово евакуюватимуть зі ще 19 пунктів Лиманської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.

За його словами, примусову евакуацію починають із:

  • селища Ярова;
  • села Брусівка;
  • села Вовчий Яр;
  • села Дерилове;
  • села Діброва;
  • села Закітне;
  • села Каленики;
  • села Коровій Яр;
  • села Крива Лука;
  • села Кримки;
  • села Лозове;
  • села Озерне;
  • села Олександрівка;
  • села Середнє;
  • села Соснове;
  • села Старий Караван;
  • села Рубці;
  • села Щурове;
  • села Яцьківка.

Фото: населені пункти, де оголосили евакуацію, на карті (натисніть, щоб збільшити)

Рішення про евакуацію ухвалили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

Філашкін уточнив, що станом на зараз у цих населених пунктах перебувають 109 дітей.

Провести евакуацію доручили керівникам структурних підрозділів ОВА в координації з правоохоронцями. Також вони повинні будуть забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

Евакуація в Донецькій області

Нагадаємо, лише наприкінці липня місцева влада на Донеччині вирішила розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми.

Зокрема, евакуацію оголосили в місті Добропілля, а також низці населених пунктів. Загалом там перебуває понад 900 дітей.

Донецька областьЕвакуаціяВійна в Україні