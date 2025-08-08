В Донецкой области расширили принудительную эвакуацию на 19 населенных пунктов

В Донецкой области семьи с детьми будут принудительно эвакуировать из еще 19 пунктов Лиманской общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.
По его словам, принудительную эвакуацию начинают из:
Решение об эвакуации приняли во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
Филашкин уточнил, что по состоянию на сейчас в этих населенных пунктах находятся 109 детей.
Провести эвакуацию поручили руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями. Также они должны будут обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.
Напомним, только в конце июля местные власти в Донецкой области решили расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми.
В частности, эвакуацию объявили в городе Доброполье, а также ряде населенных пунктов. Всего там находится более 900 детей.