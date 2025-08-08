RU

Дональд Трамп Война в Украине

В Донецкой области расширили принудительную эвакуацию на 19 населенных пунктов

Иллюстративное фото: семьи с детьми эвакуируют из 19 населенных пунктов Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Донецкой области семьи с детьми будут принудительно эвакуировать из еще 19 пунктов Лиманской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

По его словам, принудительную эвакуацию начинают из: 

  • поселка Яровая;
  • села Брусовка;
  • села Волчий Яр;
  • села Дерилово;
  • села Диброва;
  • села Закитное;
  • села Каленики;
  • села Коровий Яр;
  • села Кривая Лука;
  • села Крымки;
  • села Лозовое;
  • села Озерное;
  • села Александровка;
  • села Среднее;
  • села Сосновое;
  • села Старый Караван;
  • села Рубцы;
  • села Щурово;
  • села Яцьковка.

Решение об эвакуации приняли во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. 

Филашкин уточнил, что по состоянию на сейчас в этих населенных пунктах находятся 109 детей. 

Провести эвакуацию поручили руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями. Также они должны будут обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, только в конце июля местные власти в Донецкой области решили расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми.

В частности, эвакуацию объявили в городе Доброполье, а также ряде населенных пунктов. Всего там находится более 900 детей.

Донецкая областьЭвакуацияВойна в Украине