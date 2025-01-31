Окупанти за 2 км від Мирнограда: жителів міста закликають евакуюватися

Російські окупанти перебувають вже за 2 км від міста Мирноград Покровського району. Поліцейські закликають жителів міста евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Як повідомляється, у Мирнограді залишилося близько трьох тисяч людей, які виживають під обстрілами. Мікрорайони на околицях росіяни розбили вщент. Електрики, питної води, газу немає.

"Найважливіша місія поліцейських у прифронтовому місті - допомога людям. Цим займаються евакуаційні екіпажі та групи реагування патрульної поліції. Вони доставляють поранених у лікарні, привозять гуманітарну допомогу: продукти та питну воду. Підгодовують і покинутих тварин", - зазначили у Нацполіції.

Також слідчо-оперативні групи фіксують наслідки ворожих атак. Обходять квартири, встановлюють власників, щоб потім люди могли оформити допомогу у зв’язку з руйнуванням житла.