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У Донецькій області примусово евакуюють сім'ї з дітьми з п'яти населених пунктів, - ОВА

Фото: у Донецькій області примусово евакуюють сім'ї з дітьми з п'яти населених пунктів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З п'яти населених пунктів Донецької області проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"На позачерговому засіданні регіональної  комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийняли рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади", - повідомив Філашкін.

За його словами, це рішення направили на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Також на засіданні комісії розглянули питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади. Щодня ворог обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби та безпілотники, знаходитись тут вкрай небезпечно", - додав глава ОВА.

Евакуація у Донецькій області

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк Донецької області. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами.

З інших міст області, які знаходяться близько до фронту, теж триває евакуація.

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Донецька областьЕвакуаціяВійна в Україні