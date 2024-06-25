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В Донецкой области эвакуируют семьи с детьми из пяти населенных пунктов, - ОВА

Фото: в Донецкой области эвакуируют семьи с детьми из пяти населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из пяти населенных пунктов Донецкой области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из поселка Дробышево Лиманской общины, сел Новая Полтавка, Новооленовка, Александрополь, Романовка Ильиновской общины", - сообщил Филашкин.

По его словам, это решение было направлено на согласование с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Также на заседании комиссии рассмотрели вопрос усиления мер по эвакуации из Торецкой общины. Каждый день враг обстреливает общину из всех видов вооружений, в том числе использует авиабомбы и беспилотники, находиться здесь крайне опасно", - добавил глава ОВА.

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, вчера мы сообщали, что власти планируют провести принудительную эвакуацию из города Торецк Донецкой области. Причиной является то, что российские войска находятся очень близко к городу и постоянно под обстрелами.

Из других городов области, которые находятся близко к фронту, тоже идет эвакуация.

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