В Донецкой области эвакуируют семьи с детьми из пяти населенных пунктов, - ОВА

"На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из поселка Дробышево Лиманской общины, сел Новая Полтавка, Новооленовка, Александрополь, Романовка Ильиновской общины", - сообщил Филашкин.

По его словам, это решение было направлено на согласование с органами военного командования на соответствующей территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Также на заседании комиссии рассмотрели вопрос усиления мер по эвакуации из Торецкой общины. Каждый день враг обстреливает общину из всех видов вооружений, в том числе использует авиабомбы и беспилотники, находиться здесь крайне опасно", - добавил глава ОВА.