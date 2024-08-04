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У Донецькій області примусово евакуюють ще понад 700 дітей, - ОВА

Фото: ілюстративне зображення евакуації дітей (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Через постійні обстрілі в Донецькій області примусово евакуюють ще 744 дітини та їх сім'ї з понад 10 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він зазначив, що сьогодні було проведено засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій регіону. Головною темою зустрічі стала безпекова ситуація у Гродівській та Новогродівській громадах.

Як повідомив Філашкін, ворог щодня нищить авіабомбами міста та села цих громад, тому прийнято рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками.

Мова йде про населений пункт Новогродівка, села Маринівка, Михайлівка, Лісівка, Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка, Новоекономічне, Полтавка та Острівське.

"Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами", - розповів очільник Донецької ОВА.

Також Філашкін додав, що дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, оскільки на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони.

Нагадаємо, що станом на 31 липня у Донецькій області відразу у шести населених пунктах запровадили примусову евакуацію дітей. Повідомлялось, що держава планує евакуювати 21 дитину з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Днями раніше Національна поліція України показала, як проходить евакуація з Торецька. Зокрема, станом на 2 серпня, починаючи з 26 червня було евакуйовано 1340 людей, з них - 78 дітей.

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