В Донецкой области принудительно эвакуируют еще более 700 детей, - ОВА

Он отметил, что сегодня было проведено заседание региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям региона. Главной темой встречи стала ситуация в Гродовской и Новогродовской громадах.

Как сообщил Филашкин, враг ежедневно уничтожает авиабомбами города и села этих громад, поэтому принято решение принудительно эвакуировать детей с их родителями или другими законными представителями.

Речь идет о населенном пункте Новогродовка, сел Мариновка, Михайловка, Лесовка, Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, Полтавка и Островское.

"Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями", - рассказал глава Донецкой ОВА.

Также Филашкин добавил, что дал поручение вовлечь в процесс эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, поскольку на территории этих громад враг активно применяет FPV дроны.