В Донецькій області прикордонники знищили станцію РЕБ "Житель" росіян

В Донецькій області дрони знищили ворожий танк і систему РЕБ Р-330 "Житель". Операція проводилася українським підрозділом безпілотних авіаційних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Пілоти безпілотників комендатури швидкого реагування "Фенікс" бригади "Помста" продовжують знищувати ворожу бронетехніку та озброєння на передовій.

Під час спроби прориву російських військ до українських оборонних позицій, ворог намагався скористатися системою радіоелектронної боротьби Р-330 "Житель" для приховування своїх дій.

На Донеччині безпілотні авіаційні системи "Фенікс" знищили ворожий танк і систему РЕБ Р-330 "Житель", яка прикривала ворожу техніку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за добу 22 березня на фронті сталося 147 бойових зіткнень. ЗСУ вразили пункти управління дронів та важливу ціль РФ.

Зокрема, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Крім того, за минулу добу втрати РФ склали 1470 військових. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 104 артилерійські системи, шість РСЗВ, п’ять засобів ППО, 157 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 185 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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