У Донецькій області прикордонники збили російський безпілотник

Прикордонники збили російський дрон у Донецькій області. Окупанти за допомогою безпілотника намагалися стежити за діями захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
"Днями над своїми позиціями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ. Ворожий дрон шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області", - зазначили прикордонники.
Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і таким чином збили безпілотник. Дрон впав біля позицій наших військових.
Фото: дрон у Донецькій області збили прикордонники (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, у новорічну ніч українська ППО збила 45 ворожих дронів типу Shahed.
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