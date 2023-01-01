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У Донецькій області прикордонники збили російський безпілотник

Фото: дрон у Донецькій області збили прикордонники (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники збили російський дрон у Донецькій області. Окупанти за допомогою безпілотника намагалися стежити за діями захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Днями над своїми позиціями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ. Ворожий дрон шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області", - зазначили прикордонники.

Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і таким чином збили безпілотник. Дрон впав біля позицій наших військових.

Фото: дрон у Донецькій області збили прикордонники (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у новорічну ніч українська ППО збила 45 ворожих дронів типу Shahed.

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