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В Донецкой области пограничники сбили российский беспилотник

Фото: дрон в Донецкой области сбили пограничники (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники сбили российский дрон в Донецкой области. Оккупанты с помощью беспилотника пытались следить за действиями защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

"На днях над своими позициями пограничники обнаружили беспилотник российско-оккупационных войск. Вражеский дрон шпионил за действиями наших сил на одном из направлений в Донецкой области", - отметили пограничники.

Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и таким образом сбили беспилотник. Дрон упал возле позиций наших военных.

Фото: дрон в Донецкой области сбили пограничники (dpsu.gov.ua)

Напомним, в новогоднюю ночь украинская ПВО сбила 45 вражеских дронов типа Shahed.

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