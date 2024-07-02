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У Донецькій області працівники ДТЕК знову потрапили під російський обстріл

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапили під російський обстріл в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДТЕК в Telegram.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка. 

В ДТЕК додали, що це вже третій випадок обстрілу бригади за два тижні. 

Обстріли Донецької області

Російські війська не припиняють тероризувати мирне населення Донеччини, завдаючи ударів по населеним пунктам, розташованим поблизу лінії розмежування.

20 червня черговою жертвою агресії окупантів стала бригада енергетиків, що працювала в одному з сіл. Один із працівників отримав поранення.

Це не поодинокий випадок. 21 червня під обстріл потрапила ще одна бригада робітників ДТЕК, який виконували свої службові обов'язки на Донеччині.

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