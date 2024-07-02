У Донецькій області працівники ДТЕК знову потрапили під російський обстріл

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.

В ДТЕК додали, що це вже третій випадок обстрілу бригади за два тижні.