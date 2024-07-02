В Донецкой области работники ДТЭК снова попали под российский обстрел

"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что от обстрелов сильно повреждена рабочая машина.

В ДТЭК добавили, что это уже третий случай обстрела бригады за две недели.