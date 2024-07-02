ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області працівники ДТЕК знову потрапили під російський обстріл

Вівторок 02 липня 2024 15:46
UA EN RU
У Донецькій області працівники ДТЕК знову потрапили під російський обстріл Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапили під російський обстріл в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДТЕК в Telegram.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.

В ДТЕК додали, що це вже третій випадок обстрілу бригади за два тижні.

Обстріли Донецької області

Російські війська не припиняють тероризувати мирне населення Донеччини, завдаючи ударів по населеним пунктам, розташованим поблизу лінії розмежування.

20 червня черговою жертвою агресії окупантів стала бригада енергетиків, що працювала в одному з сіл. Один із працівників отримав поранення.

Це не поодинокий випадок. 21 червня під обстріл потрапила ще одна бригада робітників ДТЕК, який виконували свої службові обов'язки на Донеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Донецька область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро