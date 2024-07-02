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В Донецкой области работники ДТЭК снова попали под российский обстрел

Вторник 02 июля 2024 15:46
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В Донецкой области работники ДТЭК снова попали под российский обстрел Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Ремонтная бригада ДТЭК снова попали под российский обстрел в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что от обстрелов сильно повреждена рабочая машина.

В ДТЭК добавили, что это уже третий случай обстрела бригады за две недели.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска не прекращают терроризировать мирное население Донбасса, нанося удары по населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения.

20 июня очередной жертвой агрессии оккупантов стала бригада энергетиков, работавшая в одном из сел. Один из работников получил ранения.

Это не единичный случай. 21 июня под обстрел попала еще одна бригада рабочих ДТЭК, выполнявших свои служебные обязанности в Донецкой области.

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