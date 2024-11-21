У Донецькій області повністю заборонили навчання офлайн: що відомо

Сьогодні, 21 листопада Рада оборони Донецької області ухвалила важливі рішення щодо безпеки регіону. Зокрема, було оголошено заборону на проведення будь-якої освітньої діяльності в офлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Зазначається, що це рішення стосується усіх суб’єктів освітнього процесу незалежно від форми власності.

Таким чином, у зв’язку з небезпечною ситуацією в регіоні, Рада оборони вирішила повністю перевести навчання в дистанційний формат. Освітня діяльність, а також та, що має ознаки освітньої, тепер можлива лише онлайн.

Окрім цього, на засіданні було ухвалено рішення про виділення додаткових 59 млн грн з обласного бюджету для підтримки Сил оборони. Повідомляється, що ці кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності регіону та забезпечення військовослужбовців усім необхідним.

"Дав доручення відповідним структурним підрозділам та керівникам громад щодо підтримки наших воїнів та здійснення всіх необхідних заходів з оборони області. Працюємо далі", - повідомив Філашкін.

Ситуація на Донецькому напрямку

Станом на сьогодні ситуація в Донецькій області залишається складною. Як повідомив Генштаб України, найактивніше окупанти атакують на Покровському, а також Курахівському напрямках.

Росія продовжує намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, збільшуючи спроби наступу та посилюючи обстріли.

Водночас окупанти втрачають багато військових на Курахівському напрямку. Приблизно 85% загальних втрат Росії припадають саме на цю ділянку фронту.