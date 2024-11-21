В Донецкой области полностью запретили обучение офлайн: что известно
Сегодня, 21 ноября Совет обороны Донецкой области принял важные решения по безопасности региона. В частности, был объявлен запрет на проведение любой образовательной деятельности в офлайн-формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой ОВ Вадима Филашкина.
Это решение касается всех субъектов образовательного процесса независимо от формы собственности.
Таким образом, в связи с опасной ситуацией в регионе, Совет обороны решил полностью перевести обучение в дистанционный формат. Образовательная деятельность, а также имеющая признаки образовательной, теперь возможна только онлайн.
Кроме того, на заседании было принято решение о выделении дополнительных 59 млн грн из областного бюджета для поддержки Сил обороны. Эти средства будут направлены на усиление обороноспособности региона и обеспечение военнослужащих всем необходимым.
"Дал поручение соответствующим структурным подразделениям и руководителям общин по поддержке наших воинов и осуществлению всех необходимых мер по обороне области. Работаем дальше", - сообщил Филашкин.
Ситуация на Донецком направлении
На сегодня ситуация в Донецкой области остается сложной. Как сообщил Генштаб Украины, наиболее активно оккупанты атакуют на Покровском, а также Кураховском направлениях.
Россия продолжает пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, увеличивая попытки наступления и усиливая обстрелы.
В то же время оккупанты теряют много военных на Кураховском направлении. Приблизительно 85% общих потерь России приходится именно на этот участок фронта.
Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак, срок пребывания ВСУ в Курахово может измеряться неделями.
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