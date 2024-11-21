ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Донецкой области полностью запретили обучение офлайн: что известно

Четверг 21 ноября 2024 19:47
UA EN RU
В Донецкой области полностью запретили обучение офлайн: что известно Фото: школа (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 21 ноября Совет обороны Донецкой области принял важные решения по безопасности региона. В частности, был объявлен запрет на проведение любой образовательной деятельности в офлайн-формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой ОВ Вадима Филашкина.

Это решение касается всех субъектов образовательного процесса независимо от формы собственности.

Таким образом, в связи с опасной ситуацией в регионе, Совет обороны решил полностью перевести обучение в дистанционный формат. Образовательная деятельность, а также имеющая признаки образовательной, теперь возможна только онлайн.

Кроме того, на заседании было принято решение о выделении дополнительных 59 млн грн из областного бюджета для поддержки Сил обороны. Эти средства будут направлены на усиление обороноспособности региона и обеспечение военнослужащих всем необходимым.

"Дал поручение соответствующим структурным подразделениям и руководителям общин по поддержке наших воинов и осуществлению всех необходимых мер по обороне области. Работаем дальше", - сообщил Филашкин.

Ситуация на Донецком направлении

На сегодня ситуация в Донецкой области остается сложной. Как сообщил Генштаб Украины, наиболее активно оккупанты атакуют на Покровском, а также Кураховском направлениях.

Россия продолжает пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, увеличивая попытки наступления и усиливая обстрелы.

В то же время оккупанты теряют много военных на Кураховском направлении. Приблизительно 85% общих потерь России приходится именно на этот участок фронта.

Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак, срок пребывания ВСУ в Курахово может измеряться неделями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Школа Образование в Украине
NEWS
Россия после применения межконтинентальной ракеты деградировала до состояния КНДР, - МИД
Россия после применения межконтинентальной ракеты деградировала до состояния КНДР, - МИД
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте