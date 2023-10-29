В Донецькій області поліцейські потрапили під артилерійський обстріл, є постраждалі

В прифронтовому Сіверську Донецької області екіпаж правоохоронців потрапив під артилерійський обстріл. Четверо поліцейських отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Під час обстрілу один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.
"Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно", - пише пресслужба.
Ситуація в Донецькій області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, ніч в регіоні, сьогодні, 29 жовтня, минула відносно спокійно. Інформація щодо поранених або ж загиблих не надходила. Зокрема:
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