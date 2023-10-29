В Донецькій області поліцейські потрапили під артилерійський обстріл, є постраждалі

Під час обстрілу один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.

"Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно", - пише пресслужба.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, ніч в регіоні, сьогодні, 29 жовтня, минула відносно спокійно. Інформація щодо поранених або ж загиблих не надходила. Зокрема: