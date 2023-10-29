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В Донецькій області поліцейські потрапили під артилерійський обстріл, є постраждалі

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В прифронтовому Сіверську Донецької області екіпаж правоохоронців потрапив під артилерійський обстріл. Четверо поліцейських отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Під час обстрілу один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції. 

"Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно", - пише пресслужба. 

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, ніч в регіоні, сьогодні, 29 жовтня, минула відносно спокійно. Інформація щодо поранених або ж загиблих не надходила. Зокрема: 

  • на Волноваському напрямку терористи обстріляли Вугледар й завдали ракетний удар по околицях Комарської громади;
  • на Горлівському напрямку були обстріляні околиці Костянтинівської і Соледарської громад, а також була пошкоджена промислова будівля в Часовоярській громаді; 
  • на Лисичанському напрямку обстріляні три вулиці Сіверська, зафіксовано 14 обстрілів Лиманської громади.

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