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В Донецкой области полицейские попали под артиллерийский обстрел, есть пострадавшие

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Во время обстрела один из снарядов разорвался возле экипажа полиции. 

"Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы, поврежден служебный автомобиль. Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно", - пишет пресс-служба. 

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Как рассказывал глава Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, ночь в регионе, сегодня, 29 октября, прошла относительно спокойно. Информация о раненых или же погибших не поступала. В частности: 

  • на Волновахском направлении террористы обстреляли Угледар и нанесли ракетный удар по окрестностям Комарской громады;
  • на Горловском направлении были обстреляны окрестности Константиновской и Соледарской громад, а также было повреждено промышленное здание в Часовоярской громаде; 
  • на Лисичанском направлении обстреляны три улицы Северска, зафиксировано 14 обстрелов Лиманской громады.

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