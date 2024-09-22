У Донецькій області під ворожий обстріл потрапила шахта: є жертви

Російські загарбники обстріляли шахта у Донецькій області. Загинули дві працівниці шахти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, їх усіх вивели на поверхню, а пожежу ліквідували.
"В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Міненерго повідомило, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Полтавській та Сумській областях.
У Дніпропетровській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. У Сумській області через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.
У Полтавській області внаслідок атаки дронів по території підстанції виникла пожежа, при цьому знеструмлювалась підстанція та споживачі.
Росія продовжує обстріли української енергетики. Останній масштабний обстріл відбувся 26 серпня. Тоді були пошкоджені об'єкти енергетики у 15 областях України.
Цієї ночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Полтавській області. За даним ОВА, без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів.
Минулої доби окупанти атакували енергооб'єкти у п'яти областях України - Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській.
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