У Донецькій області під ворожий обстріл потрапила шахта: є жертви

Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, їх усіх вивели на поверхню, а пожежу ліквідували.

"В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Міненерго повідомило, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Полтавській та Сумській областях.

У Дніпропетровській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. У Сумській області через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.

У Полтавській області внаслідок атаки дронів по території підстанції виникла пожежа, при цьому знеструмлювалась підстанція та споживачі.