UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Донецькій області патрульні потрапили під ворожий обстріл: відео

Фото: у Донецькій області патрульні потрапили під обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Патрульні та військові потрапили під ворожий обстріл у Костянтинівці Донецької області. Поліцейські допомогли евакуювали пораненого захисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького в Facebook.

За його словами, патруль Краматорська і Слов'янська потрапив під обстріл на околицях Костянтинівки під час виконання службових завдань. Поруч знаходилися військові, які теж потрапили під ворожий вогонь. Один з воїнів отримав поранення кінцівки.

Патрульні надали захиснику допомогу для зупинення кровотечі. Пораненого доставили до лікарні у Костянтинівці.

"На цей час його життю та здоровʼю нічого не загрожує. У лікарні чоловік подякував патрульним за врятоване життя та оперативну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Донецької області

Варто зазначити, що населені пункти Донецької області, зокрема поблизу лінії фронту, щоденно обстрілюються російськими військами. Частина з них через російське вторгнення зруйнована повністю.

Так, минулої доби армія РФ завдала 16 ударів по мирному населенню Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияДонецька областьКонстантиновкаВійна в Україні