В Донецкой области патрульные попали под вражеский обстрел: видео

По его словам, патруль Краматорска и Славянска попал под обстрел в окрестностях Константиновки во время выполнения служебных задач. Рядом находились военные, тоже попавшие под вражеский огонь. Один из воинов получил ранение конечности.

Патрульные оказали защитнику помощь для остановки кровотечения. Раненого доставили в больницу в Константиновке.

"В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. В больнице мужчина поблагодарил патрульных за спасенную жизнь и оперативную помощь", - говорится в сообщении.

Обстрелы Донецкой области

Следует отметить, что населенные пункты Донецкой области, в частности вблизи линии фронта, ежедневно обстреливаются российскими войсками. Часть из них из-за российского вторжения разрушена полностью.

Так, за прошедшие сутки армия РФ нанесла 16 ударов по мирному населению Донецкой области. В результате атак два человека погибли.

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