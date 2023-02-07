В Донецкой области морпехи уничтожили группу россиян из "Рапиры" (видео)

Украинские военные ударили из противотанковой пушки по скоплению российских захватчиков во временно оккупированном населенном пункте Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины .

"Расчет МТ-12 "Рапира" 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского метко отработал по скоплению живой силы противника", - говорится в сообщении.

Так, на днях морпехи-противотанкисты уничтожили захватчиков в одном из временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области.

Напомним, сегодня над Бахмутом военные сбили вражеский самолет, который прикрывал российскую пехоту.

К тому же, украинские защитники уничтожили 25 вражеских танков за 48 часов.

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