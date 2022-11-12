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У Донецькій області мобілізовані та кадирівці влаштували збройну сутичку: є поранені

Фото: У Донецькій області мобілізовані та кадирівці влаштували збройну сутичку (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Моральний дух російських окупантів перебуває на вкрай низьку рівні. Всередині армії РФ дедалі частіше виникають сутички між угрупованнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Напружені взаємини, які потім переростають у збройний конфлікт, фіксуються між мобілізованими військовослужбовцями та кадирівцями.

"Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", - зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення ЗСУ правобережної частини Херсонської області стало черговою катастрофою для військової кампанії Росії.

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Війна Росії проти України