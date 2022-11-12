В Донецкой области мобилизованные и кадыровцы устроили вооруженную стычку: есть раненые

Моральный дух российских оккупантов находится на крайне низком уровне. Внутри армии РФ все чаще возникают стычки между группировками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Напряженные отношения, что потом перерастают в вооруженный конфликт, фиксируются между мобилизованными военнослужащими и кадыровцами.
"Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек", - отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение ВСУ правобережной части Херсонской области стало очередной катастрофой для военной кампании России.
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