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В Донецькій області ексгумували більше 130 тіл

Фото: ексгумація тіл у Лімані (Національна поліція України)
Автор: RBC.UA

В Донецькій області ексгумували 131 тіло, але ця цифра не є остаточною - могили все ще знаходять.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка Медіацентру Україна-Укрінформ.

За його словами, всі тіла, які вдалося дістати з-під землі, зареєстровані в рамках кримінальних проваджень. Крім того, проводяться відповідні експертизи і досліджуються факти виявлених катівень на території Лиманської та Святогірської громад.

"Слідчі встановлять всі обставини, при яких було закатовано наших людей", - сказав Павло Кириленко.

На деокупованих територіях регулярно знаходять масові захоронення. Так, в Лимані поліція виявила тіла 146 людей - 111 цивільних та 35 військових ЗСУ, які були заховані в різних локаціях.

Також РБК-Україна розповідали про те, що залишила після себе Росія в Ізюмі: крім руйнувань було знайдено і братські могили.

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