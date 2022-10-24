В Донецькій області ексгумували більше 130 тіл

В Донецькій області ексгумували 131 тіло, але ця цифра не є остаточною - могили все ще знаходять.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка Медіацентру Україна-Укрінформ.

За його словами, всі тіла, які вдалося дістати з-під землі, зареєстровані в рамках кримінальних проваджень. Крім того, проводяться відповідні експертизи і досліджуються факти виявлених катівень на території Лиманської та Святогірської громад.

"Слідчі встановлять всі обставини, при яких було закатовано наших людей", - сказав Павло Кириленко.