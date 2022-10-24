В Донецкой области эксгумировали более 130 тел

В Донецкой области эксгумировали 131 тело, но эта цифра не является окончательной – могилы все еще находят.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова председателя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко Медиацентру Украина-Укринформ.

По его словам, все тела, которые удалось извлечь из-под земли, зарегистрированы в рамках уголовных производств. Кроме того, проводятся соответствующие экспертизы и исследуются факты выявленных пыточных на территории Лиманской и Святогорской общин.

"Следователи установят все обстоятельства, при которых были замучены наши люди", - сказал Павел Кириленко.