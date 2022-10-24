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В Донецкой области эксгумировали более 130 тел

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Донецкая область, Понедельник 24 октября 2022 18:15
В Донецкой области эксгумировали более 130 тел Фото: ексгумация тел в Лимане (Национальная полиция Украины)
Автор: RBC.UA

В Донецкой области эксгумировали 131 тело, но эта цифра не является окончательной – могилы все еще находят.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова председателя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко Медиацентру Украина-Укринформ.

По его словам, все тела, которые удалось извлечь из-под земли, зарегистрированы в рамках уголовных производств. Кроме того, проводятся соответствующие экспертизы и исследуются факты выявленных пыточных на территории Лиманской и Святогорской общин.

"Следователи установят все обстоятельства, при которых были замучены наши люди", - сказал Павел Кириленко.

На деоккупированных территориях регулярно находят массовые захоронения. Так, в Лимане полиция обнаружила тела 146 человек – 111 гражданских и 35 военных ВСУ, которые были спрятаны в разных локациях.

Также РБК-Украина рассказывали о том, что оставила после себя Россия в Изюме: помимо разрушений были найдены и братские могилы.

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