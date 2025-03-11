У Донецькій області двоє дітей загинули через російські обстріли

"Увечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Загинули два брати 11 і 13 років", - написав Філашкін.

Фото: наслідки російських обстрілів Донецької області (t.me/VadymFilashkin)

За його словами, внаслідок російського удару поранення отримав 14-річний хлопець. Зараз він перебуває у важкому стані.

Очільник ОВА зазначив, що трьох дітей ще в серпні-вересні минулого року евакуювали до Дніпропетровської області. Але вони повернулися додому.

"Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну", - додав він.

Також сьогодні окупанти вдарили дронами по цивільних автомобілях між Покровськом і Родинським. Одна людина загинула, двоє - дістали поранення. При цьому в Сіверську через обстріли загинули троє людей, ще троє - дістали поранення. У Костянтинівці ще один поранений.