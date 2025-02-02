Вчорашня атака РФ на Полтаву: кількість загиблих збільшилася до 12, серед них 2 дитини

Кількість загиблих у Полтаві через вчорашню російську ракетну атаку знову збільшилася. Тепер відомо вже про 12 жертв, в серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

"Полтава: до 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них - 2 дитини", - йдеться в публікації надзвичайників у Telegram-каналі о сьомій ранку.

У ДСНС також поінформували, що в результаті російського повітряного удару у Полтаві число постраждалих складає сімнадцять людей. З них - чотири дитини.

"Врятовано 22 людини", - розповіли у Службі.

Також надзвичайники додали, що на місці ворожої атаки триває аварійно-рятувальна операція.

Російський ракетний удар по Полтаві 1 лютого

Нагадаємо, 1 лютого вранці російські терористи під час комбінованої повітряної атаки по Україні вдарили також по Полтаві. Загарбники влучили у житловий будинок.

У Полтаві вже близько доби триваю рятувальні роботи на місці російського удару.

Протягом вчорашнього дня число загиблих та постраждалих через ворожий обстріл зростало. Так, пізно ввечері напередодні у ДСНС інформували, що у лікарні померла поранена людина, і на той момент число загиблих було 11.

РБК-Україна в окремому матеріалі докладно писало про наслідки російського масованого ракетно-дронового удару по містах України вранці 1 лютого.