В Донецкой области двое детей погибли из-за российских обстрелов

"Вечером враг обстрелял из артиллерии Ровно Мирноградской общины. Погибли два брата 11 и 13 лет", - написал Филашкин.

Фото: последствия российских обстрелов Донецкой области (t.me/VadymFilashkin)

По его словам, в результате российского удара ранения получил 14-летний парень. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Глава ОВА отметил, что трех детей еще в августе-сентябре прошлого года эвакуировали в Днепропетровскую область. Но они вернулись домой.

"Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение самую страшную цену", - добавил он.

Также сегодня оккупанты ударили дронами по гражданским автомобилям между Покровском и Родинским. Один человек погиб, двое - получили ранения. При этом в Северске из-за обстрелов погибли трое человек, еще трое - получили ранения. В Константиновке еще один раненый.