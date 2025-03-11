У Донецькій області двоє дітей загинули через російські обстріли
Російські окупанти продовжують постійні обстріли населених пунктів Донецької області. У селі Рівне сьогодні, 11 березня, загинули двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.
"Увечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Загинули два брати 11 і 13 років", - написав Філашкін.
Фото: наслідки російських обстрілів Донецької області (t.me/VadymFilashkin)
За його словами, внаслідок російського удару поранення отримав 14-річний хлопець. Зараз він перебуває у важкому стані.
Очільник ОВА зазначив, що трьох дітей ще в серпні-вересні минулого року евакуювали до Дніпропетровської області. Але вони повернулися додому.
"Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну", - додав він.
Також сьогодні окупанти вдарили дронами по цивільних автомобілях між Покровськом і Родинським. Одна людина загинула, двоє - дістали поранення. При цьому в Сіверську через обстріли загинули троє людей, ще троє - дістали поранення. У Костянтинівці ще один поранений.
Удар по Полтаві
Нагадаємо, на початку лютого російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Полтаві. Унаслідок цього було багато загиблих.
Зокрема, серед загиблих були дві дитини. Також діти були й серед постраждалих через російську атаку.
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